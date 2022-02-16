Правила дорожного движения в ДНР синхронизируют с российскими

Дорожное движение в ДНР переведут на правила Таможенного союза Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Госавтоинспекция ДНР допустила необходимость пересмотра республиканских правил дорожного движения (ПДД). Идея разработки новой редакции ПДД прозвучала на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки транспортной отрасли к переходу на требования техрегламента Таможенного союза. Об этом сегодня сообщили в Министерстве транспорта Республики.

- Управление ГАИ МВД ДНР считает целесообразным разработать новую редакцию с целью синхронизации и гармонизации с правилами РФ, - отметили в ведомстве.

Членам рабочей группы поручено проработать вопросы о внесении изменений в нормативные правовые акты ДНР для создания соответствующей дорожной карты по переходу транспортной отрасли Республики на новые требования.

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