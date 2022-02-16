В ДНР пенсии и социальные пособия будут расти в 2023-2024 годах

Минимальная пенсия в ДНР на сегодня в полтора раза выше, чем на Украине. Фото: МВД ДНР

Власти ДНР предусмотрели повышение пенсионных выплат и соцпособий на 2023-2024 годы. Об этом сообщила министр труда и социальной политики Республики Лариса Толстыкина.

- С начала года прошло повышение пенсий на 20%. Мы увеличили все пенсионные выплаты, и это затронуло 640 тысяч наших пенсионеров. Также уже предусмотрено продолжение повышение размеров пенсий и социальных пособий в 2023 и 2024 году, - отметила Толстыкина.

При этом министр не назвала конкретные сроки и проценты повышений.

Сейчас минимальная пенсионная выплата составляет почти 7885 рублей. Для сравнения на Украине минимальная пенсия в полтора раза меньше - 1934 гривен (5210 рублей). Всего в 2022 году в Республике были увеличены размеры социальных пособий 27 категориям получателей.

Напомним, согласно принятой Главой ДНР Программой социально-экономического развития на 2022-2024 годы размер пенсии в Республике будет увеличиваться и в дальнейшем, и сравняется с уровнем пенсий в Ростовской области РФ. В ДНР за три года намерены поднять средние пенсии до 13,8 тыс. руб.

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