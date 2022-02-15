Киев испытывает нехватку денег из-за подготовки к войне

Украина несет колоссальные убытки из-за конфликта в Донбассе. Фото: штаб «ООС»

Украинские власти распорядились ограничить выдачу наличных средств гражданам своей страны. Нехватка денег сложилась в связи с большими расходами на подготовку армии к войне. Об этом заявили в Управлении Народной милиции ДНР, опираясь на данные разведки.

Как отметили в оборонном ведомстве Республики, уже сейчас украинский бюджет испытывает критическую ситуацию. Дыру в казне проделали огромные расходы на подготовку армии к наступательным действиям в Донбассе, формирование сил территориальной обороны и переброску воинских частей в зону конфликта.

- В связи с этим, Центробанком Украины отданы указания руководству ОщадБанка и ПриватБанка об ограничении выдачи наличных средств населению, - рассказали в УНМ ДНР.

Отмечается также, что промышленные предприятия и бюджетные организации на Украине предупредили о возможных задержках зарплат. Кроме того, официальный Киев прорабатывает вопрос об увеличении уплаты ежемесячного военного сбора до 10 процентов.

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