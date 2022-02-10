На Украине собираются запретить жителям Донбасса получение карт «Ощадбанка» по российским доверенностям

«Ощадбанк» с 1 апреля заблокирует просроченные карты жителей ДНР и ЛНР, получающих украинские пенсии. Фото: «Ощадбанк»

«Ощадбанк» с 1 апреля заблокирует просроченные карты жителей ДНР и ЛНР, получающих украинские пенсии. Пенсионеров обяжут пройти личную идентификацию в банке. А еще на Украине хотят не признавать оформленные у российских нотариусов доверенности и таким образом лишить пожилых людей возможности получать карты и деньги через посредников.

Это следует из заявления украинского Министерства по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий», размещенном на «Укринформе». В ведомстве считают подозрительным массовое использование дончанами и луганчанами доверенностей (свыше 40 процентов). К тому же информация о доверенностях, выданных на территории РФ, не содержится в украинском Едином реестре доверенностей. Следовательно, проверка факта предоставления таких документов является невозможной.

Хотя на самом деле причина очевидна - для многих пожилых людей физически непосильно «путешествие» через Россию, ведь пункты пропуска на линии разграничения остаются закрытыми. Вот и прибегают пенсионеры к помощи посредников.

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