В городах ДНР повышается проезд в общественном транспорте

С 1 марта стоимость одной поездки вырастет на 4 рубля Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Сегодня стало известно, что в Горловке и Донецке с 1 марта подорожает на 4 рубля проезд в общественном транспорте.

- Согласовать повышение тарифа на проезд городскими автобусными маршрутами общего пользования и городским электротранспортом города Горловка на 4 российских рубля с 1 марта 2022 года, – говорится в распоряжении № 85-р, размещенном на сайте администрации города.

Таким образом, на автобусных маршрутах Горловки цена проезда составит 18 рублей, в электротранспорте - 9 рублей.

Подобное решение принято и в столице ДНР. Директор КП «Донэлектроавтотранс» Юрий Атаманов сообщил, что билеты подорожают тоже на 4 рубля. Речь идет о муниципальном транспорте - трамваях, троллейбусах и автобусах большой вместимости. Проезд в них с 1 марта будет стоить 10 рублей.

Вырастет стоимость проезда и частных маршрутках. Сейчас в Донецке одна поездка равна 14-15 рублям.

Подобные решения будут приняты и в других городах ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР компенсировали жителям расходы на покупку угля

Денежную компенсацию получили более 10 тысяч человек на сумму 76,3 миллиона рублей (подробнее)