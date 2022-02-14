Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2022 18:10

В ДНР компенсировали жителям расходы на покупку угля

Денежную компенсацию получили более 10 тысяч человек на сумму 76,3 миллиона рублей
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Государство компенсировало расходы на покупку бытового угля. Фото: Twitter

Государство компенсировало расходы на покупку бытового угля. Фото: Twitter

С начала отопительного сезона жителям Донецкой Народной Республики государство компенсировало расходы на покупку бытового угля. Об этом сообщила директор департамента по вопросам ветеранов, инвалидов и других категорий Министерства труда и социальной политики Виктория Пикинер.

- В отопительном периоде 2021-2022 года денежную компенсацию получили более 10 тысяч человек на сумму 76,3 миллиона рублей, - сообщила она.

Пикинер рассказала, что для жильцов домов с печным отоплением и кухонным очагом на твердом топливе размер выплаты составляет 7500 рублей, тем, кому не нужен уголь для приготовления пищи, – 3750 рублей.

- Право на выплаты имеют ветераны Великой Отечественной войны и члены семей погибших ветеранов, члены семей погибших защитников Республики, ногодетные семьи – всего 13 категорий получателей, - сказала директор департамента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юлия Чичерина – «Комсомолке»: Мне каждый день угрожают в соцсетях

Гостья из России рассказала, зачем регулярно приезжает в Донбасс (подробнее)