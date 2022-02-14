В ДНР компенсировали жителям расходы на покупку угля

Государство компенсировало расходы на покупку бытового угля. Фото: Twitter

С начала отопительного сезона жителям Донецкой Народной Республики государство компенсировало расходы на покупку бытового угля. Об этом сообщила директор департамента по вопросам ветеранов, инвалидов и других категорий Министерства труда и социальной политики Виктория Пикинер.

- В отопительном периоде 2021-2022 года денежную компенсацию получили более 10 тысяч человек на сумму 76,3 миллиона рублей, - сообщила она.

Пикинер рассказала, что для жильцов домов с печным отоплением и кухонным очагом на твердом топливе размер выплаты составляет 7500 рублей, тем, кому не нужен уголь для приготовления пищи, – 3750 рублей.

- Право на выплаты имеют ветераны Великой Отечественной войны и члены семей погибших ветеранов, члены семей погибших защитников Республики, ногодетные семьи – всего 13 категорий получателей, - сказала директор департамента.

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