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Политика16 февраля 2022 11:51

В Донбассе погибли двое рабочих, которые сорвались с 38-метровой высоты

Происшествие случилось на Авдеевском коксохимическом заводе
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Во время демонтажа железобетонной конструкции произошел обвал плиты. Фото: Облпрокуратура

Во время демонтажа железобетонной конструкции произошел обвал плиты. Фото: Облпрокуратура

В подконтрольной Киеву Авдеевке на коксохимическом заводе произошел несчастный случай, в результате которого погибли двое рабочих.

По данным следствия, которое ведет Донецкая областная прокуратура, днем 14 февраля в угольно-подготовительном цехе №2 во время демонтажа железобетонной конструкции произошел обвал плиты. Вместе с ней с высоты 38 метров сорвались два работника подрядной организации ООО «Метпромгрупп». Слесарь-ремонтник и монтажник погибли на месте. Спасатели достали из-под обломков тела погибших.

Начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло за собой гибель людей (ч. 2 ст. 272 УК).

Напомним, Авдеевский коксохимический завод входит в группу компаний, которой владеет олигарх Ринат Ахметов.

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