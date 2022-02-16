На шахте «Комсомолец Донбасса» погиб 53-летний электрослесарь

Шахта «Комсомолец Донбасса» является одним из крупнейших угледобывающих предприятий ДНР. Фото: Минугля ДНР

15 февраля на государственном унитарном предприятии «Шахта «Комсомолец Донбасса» получил смертельные травмы 53-летний электрослесарь. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Горноспасатели 2-го Государственного военизированного горноспасательного отряда из Тореза провели реанимационные мероприятия электрослесарю 1968 года рождения. Констатирована смерть мужчины, - говорится в сообщении.

О причине травм, повлекших гибель горняка, не сообщается. На шахте проводится расследование происшествия.

Напомним, шахта «Комсомолец Донбасса» расположена в городе Кировское и является одним из крупнейших угледобывающих предприятий не только ДНР, но и Донбасса. До введения государственного управления со стороны Республики принадлежала украинскому олигарху Ринату Ахметову.

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