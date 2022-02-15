Утечка газа в автомобиле привела к взрыву в частном секторе Свердловска

В результате взрыва на машину обрушились стены и крыша гаража. Фото: МЧС ЛНР

Утечка газа в автомобильном оборудовании привела к взрыву в городе Свердловске. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 13 февраля в одном из гаражей частного сектора. Сын хозяйки подворья рассказал, что накануне днем он загнал в гараж на ремонт машину своего друга. Автомобиль ВАЗ 2115 имел неисправности в газобаллоном оборудовании, но друг об этом не сообщил.

В гараже на момент взрыва работал угольный котел. За день в помещении скопилось большое количество газа, а печь была накалена, что и послужило причиной взрыва. На машину обрушились стены и крыша гаража. Лишь по счастливой случайности в то время там никого не оказалось.

Прибывшие на вызов пожарные оперативно потушили огонь.

- По предварительной причине, в результате вспышки газовоздушной смеси произошло обрушение конструкций строения с последующим горением, - пояснили спасатели.

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