Коронавирус в ЛНР: За сутки семеро жителей Республики умерли от COVID-19

Медики напоминают о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических рекомендаций. Фото: Минздрав ЛНР

В ЛНР за минувшие сутки семеро жителей умерли от COVID-19. Всего в Республике за время пандемии 3239 человек погибли от опасной инфекции. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 26630, из них 344 – за последние сутки. Выписано полностью выздоровевших в общей сложности 20033 человека, из них 240 – за последние сутки, - говорится в сообщении.

Медики напоминают о важности профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций. Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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