Коронавирус в ДНР: За сутки 2419 жителей заболели пневмонией и COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 2277 жителей, еще 142 - пневмонией. 10 человек умерли от опасной инфекции. За это время 625 жителей были выписаны после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 5145 исследований, из них выявлен 2201 случай заболевания (42,8 %) и у 76 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 145751. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 23623 жителя. Общее число выписавшихся после излечения – 112512. Летальных случаев – 9616.

За сутки выявлено 142 случая пневмонии, на 13 случаев меньше, чем за предыдущий день. 94 человека госпитализированы. Всего на лечении 1255 пациентов с пневмониями, из них 538 на кислородной поддержке (+38 за сутки).

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