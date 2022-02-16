В Донбассе украинская армия сконцентрировала 22 танка для нанесения удара по Первомайску или Золотому

Танки ВСУ находятся в готовности в любой момент пойти в наступление. Фото: ГШ ВСУ

79-я бригада ВСУ разместила 22 танка вблизи поселка Подлесное Попаснянского района. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции (УНМ) ЛНР. Эти данные подтверждает и патруль миссии ОБСЕ.

- В зоне ответственности 79-й бригады отмечено нахождение 22 танков Т-72 вблизи населенного пункта Подлесное, - говорится в сообщении УНМ.

Представитель ЛНР в рабочей группе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник обратил внимание, что танки находятся в непосредственной близости от линии соприкосновения и могут быть собраны специально для нанесения удара по Первомайску или Золотому.

- По данным СЦКК ЛНР - это самое обстреливаемое направление на линии боевого соприкосновения с ЛНР, - подчеркнул Мирошник.

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