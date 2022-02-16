10 лет колонии за шпионаж: Житель Донецка собирал секретную информацию в МВД, Миндоходов, прокуратуре, судах и воинских частях ДНР

Николай Мелихов рассказал, как его завербовали сотрудники СБУ. Фото: Скриншот видео МГБ ДНР

30-летний житель Донецка Николай Мелихов осужден за шпионаж на 10 лет колонии строгого режима. Об этом заявил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.

- Установлено, что в мае 2018 года Николай Мелихов на КПП «Марьинка» при въезде на территорию Украины вследствие психологического воздействия дал согласие на негласное сотрудничество с украинскими спецслужбами с целью сбора и передачи иностранной разведке информации конфиденциального характера и сведений, составляющих государственную тайну ДНР, - сообщил Попов.

На территории Республики Мелихов занимался предпринимательской деятельностью, связанной с ремонтом и обслуживанием оргтехники в органах государственной власти: МВД, Миндоходов и сборов, прокуратуре, судах, а также воинских частях Народной милиции.

- Действуя умышленно, осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам посредством мессенджера «WhatsApp» персональных данных, служебных номеров мобильных телефонов сотрудников указанных государственных учреждений и ведомств, а также информации о расположении воинских частей и иных сведений, разглашение которых может нанести ущерб государственной безопасности Республики, - отметили в МГБ.

Меликов был задержан сотрудниками госбезопасности 1 августа 2018 года по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 321 УК ДНР «Шпионаж». Приговором Апелляционной палаты Верховного суда 28 декабря 2021 года он был признан виновным и осужден на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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