От рук украинского снайпера погиб военнослужащий ЛНР

Огонь велся со стороны населенного пункта Орехово. Фото: штаб «ООС»

Сегодня днем в результате обстрела киевскими силовиками поселка Голубовское погиб один из защитников Луганской Народной Республики. Об этом сообщили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что боец скончался от рук украинского снайпера.

- В 15.00 вооруженные формирования Украины с направления населенного пункта Орехово открыли снайперский огонь в направлении населенного пункта Голубовское, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР, - заявили сотрудники представительства.

При этом сообщается, что с целью защитить мирное население и себя военные Республики открыли по позициям ВСУ ответный огонь.

- С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь, - проинформировали в оборонном ведомстве ЛНР.

Там также рассказали, что сейчас устанавливают точные данные о потерях противника.

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