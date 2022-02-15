От рук украинского снайпера погиб военнослужащий ЛНР

Огонь велся со стороны населенного пункта Орехово. Фото: штаб «ООС»
Сегодня днем в результате обстрела киевскими силовиками поселка Голубовское погиб один из защитников Луганской Народной Республики. Об этом сообщили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Уточняется, что боец скончался от рук украинского снайпера.
- В 15.00 вооруженные формирования Украины с направления населенного пункта Орехово открыли снайперский огонь в направлении населенного пункта Голубовское, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР, - заявили сотрудники представительства.
При этом сообщается, что с целью защитить мирное население и себя военные Республики открыли по позициям ВСУ ответный огонь.
- С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь, - проинформировали в оборонном ведомстве ЛНР.
Там также рассказали, что сейчас устанавливают точные данные о потерях противника.
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