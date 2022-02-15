На месте митинга в Луганске предотвратили теракт

Взрывное устройство было собрано из тротиловых шашек и подручных средств. Фото: МГБ ЛНР

Сегодня в центре Луганска был предотвращен теракт. Об этом сообщили в Министерстве государственной безопасности Луганской Народной Республики.

Там рассказали, что в 6.30 от местного жителя поступила информация о том, что в сквере Дружбы народов в одной из урн он увидел подозрительный предмет, очень похожий на взрывное устройство. На место оперативно выехали сотрудники ведомства.

У памятника воинам-интернационалистам, где должен был пройти митинг-реквием, они действительно обнаружили самодельную бомбу, которая состояла из мобильного телефона, электродетонатора, двух тротиловых шашек по 400 грамм каждая и поражающих элементов.

- Способ закладки и состав самодельного взрывного устройства свидетельствуют о возможной причастности диверсионно-разведывательных групп ГУР МОУ и украинских спецслужб, имеющих цель дестабилизировать обстановку в Луганской Народной Республике путем детонации взрывного устройства в момент массового скопления людей в центре Луганска, что могло повлечь за собой жертвы среди гражданского населения, - проинформировали в пресс-службе министерства.

Следствие продолжается.

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