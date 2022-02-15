Продолжают запугивать людей: Украина перевела полицию в Донбассе на усиленный режим

Украина переводит полицию на усиленный режим. Фото: Фейсбук

Украинские власти делают все, чтобы запугать людей «скорым вторжением России». Чуть ли не каждый день называются новые даты начала большой войны, в Донбасс отправляют технику и оружие, призывников и говорят: «мы готовы защищаться». Вот только вопрос: От кого? Ведь никто не говорит о нападении, совсем наоборот, уже восьмой год Украина ведет войну против Донбасса, убивает мирных жителей, стариков, детей. А защищаться от агрессивных действий незалежной вынуждены Республики.

- Украина нагнетает обстановку для того, чтобы либо по указанию западных кураторов самой развязать активные боевые действия, а обвинить в этом Республики и Россию или для того, чтобы отвлечь украинцев от реальных проблем, - пишут свои предположения в социальных сетях жители Донбасса.

А запугивания происходят беспрерывно. Возможно именно для этого полиция «Донецкой области» переведена на усиленный режим, а «штурмовые» подразделения переведены на казарменное положение. Такое решение вчера приняла нацполиция Украины.

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