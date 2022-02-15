За выходные дни коронавирусом в ДНР заболели более 2,5 тысяч жителей

У 155 больных медики обнаружили пневмонию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 14 февраля, медики Донецкой Народной Республики провели 5 836 новых лабораторных исследований на COVID-19, в ходе которых диагноз подтвердился у 2 518 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Еще у 26 жителей Республики на заражение ковидом указывали все симптомы, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что за указанный период выздоровели 352 ранее инфицированных пациента, скончались от последствий ковида 9 человек.

Кроме того, врачи выявили за сутки у 155 больных пневмонию, из них госпитализация потребовалась 92 людям.

Таким образом, с начала пандемии в ДНР общее количество заболевших ковидом составило 143 474 человека. Удалось победить болезнь 111 887 гражданам, продолжают лечение 21 981 пациент, скончались от осложнений 9 606 жителей ДНР.

Также на лечении с пневмониями сейчас находятся 1 207 больных, из них 512 пациентам для поддержания жизни необходим кислород.

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