Аптечка для критических ситуаций: Что жителям ДНР нужно собрать прямо сейчас

На случай эвакуации аптечка, как и документы, должна быть под рукой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как выглядит срочная эвакуация, могли увидеть жители Дебальцево в 2015 году. Сначала танковые снаряды взрываются прямо в квартирах многоэтажных домов, а минометные мины падают во дворах. Затем, во время короткого затишья, за окном раздается громкий голос из мегафона, произносящий примерно такой текст: «Срочная эвакуация! Всем покинуть данный район! Ваша жизнь в опасности! Автобусы (или грузовики или бронетранспортеры – Ред.) находятся возле (называется ориентир)! Немедленно двигайтесь на погрузку!». Такая же картина была и в прифронтовых районах почти всех городов ДНР.

Естественно, к этому времени и тревожный чемоданчик, и аптечка для критических ситуаций должны быть собраны и упакованы. Но какие лекарства взять с собой?

- Я просто дополнил свою автомобильную аптечку всем необходимым, - говорит врач – кардиолог Денис Свиридов. - И у меня с собой отдельный чемоданчик со специальными принадлежностями, если мне придется оказывать пациенту срочную помощь.

Обычно в автомобильной аптечке находятся маска, бинты, жгут для остановки кровотечения, стерильные перчатки, ножницы, лейкопластырь и т.п.

- Главное, там есть инструкция, как всем этим пользоваться. В кризисной ситуации человек многое забывает, так хоть прочитает, что делать. Ну и чехол у аптечки влагонепроницаемый и прочный, так что это хороший выбор, - считает Свиридов.

Однако эвакуация требует особого подхода. Важно учесть особенности вашего организма.

- Я бы собрала аптечку сама, - говорит врач-терапевт высшей категории Светлана Романова. – Тем же жгутом пользоваться надо уметь, а то вместо помощи будет вред. Сама я беру самое необходимое, чтобы унять жар, остановить диарею, снять острую боль. Если есть аллергия, нужно предусмотреть лекарства от нее и помнить, что в подвалах встретить пыльцу (вместе с пылью) можно даже зимой. И, конечно, все прописанные доктором лекарства должны быть взяты обязательно, вместе с рецептом и инструкциями по их приему.

А вот от чего врачи в один голос отговаривают, так это от самовольного назначения себе любых антибиотиков. Их аргумент понятен – в разгар эпидемии ковида бесконтрольный прием антибиотиков ведет к появлению устойчивых (резистентных) к ним бактерий (на вирусы они не действуют). Случись такое, что попадает больной с пневмонией в стационар - и чем его лечить, если самые распространенные антибиотики ему уже не помогают?

Возможный состав аптечки для эвакуации

Маски (несколько штук, обязательно одноразовых)

Перевязочный материал (которым сумеете воспользоваться лично вы).

Антисептические растворы.

Прописанные врачом лекарства

Для гипертоников обязательно привычные лекарства от повышенного давления (оптимально купить новую упаковку и уложить не распечатывая), для аллергиков – антигистаминные

Нестероидные противовоспалительные (обезболивающие) средства

Жаропонижающие

Сорбенты для очистки желудочно-кишечного тракта

Спазмолитики для облегчения болей и колик в животе

Средства от рвоты и диареи .

Для «продвинутых пользователей» может пригодится спасательное одеяло (термическое покрывало), чтобы лучше согреться, каталитическая (химическая) грелка – все это можно найти в магазинах для туристов. Медики или бывшие военные могут взять с собой кровеостанавливающие порошки.

Список специальных средств для выживания можно продолжать долго, но если вы ранее с ними не сталкивались – лучше не начинать экспериментировать. Они не дешевы и требуют особых навыков. А в критической ситуации важно опираться на проверенные методы и лекарства.

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