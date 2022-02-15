Линию соприкосновения под Донецком 14 февраля пересекли почти полтысячи человек

Сейчас между ДНР и подконтрольной Украине территорией есть только один прямой связующий путь Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В понедельник, 14 февраля, на территорию Донецкой Народной Республики со стороны Украины проследовали 218 человек и 30 транспортных средств. В этот день на пункте пограничного и таможенного контроля «Еленовка», расположенном к югу от Донецка, с семи утра до шести вечера работал на въезд и выезд гуманитарный коридор. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики.

В ведомстве отметили, что в общей сложности линию разграничения пересекли почти полтысячи человек. В обратном направлении выехали 268 граждан и 38 автомобилей.

- За оказанием помощи обратился 31 человек, - рассказали спасатели.

Напомним, контрольно-пропускной пункт «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам. Сейчас это единственный прямой связующий путь между ДНР и подконтрольной Украине территорией. Работа других КПП на линии разграничения была приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса.

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