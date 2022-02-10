ДНР предложила Украине единые правила для работы КПВВ на линии соприкосновения

Сейчас между ДНР и Украиной действует только КПВВ на линии «Новотроицкое – Еленовка». Фото: ГПСУ

Представители ДНР на Минских переговорах предложили план по возобновлению полноценного пропускного режима на линии соприкосновения с Украиной. Об этом по итогам переговоров Контактной группы заявили в Министерстве иностранных дел Республики.

- В рамках работы по гуманитарным вопросам наше актуальное, практическое предложение по выработке единых правил пересечения контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) с привлечением медиков, а также, по необходимости, представителей Всемирной организации здравоохранения, снова осталось без должного внимания украинских переговорщиков, - отметили в дипведомстве.

Напомним, что перед Новым годом украинская сторона отвергла гуманитарную инициативу ДНР и ЛНР по возобновлению работы КПВВ в период праздников.

Сейчас между ДНР и подконтрольной Киеву территорией действует только КПВВ на линии «Новотроицкое – Еленовка». Он работает по понедельникам и пятницам в режиме гуманитарного коридора с очень ограниченным пропуском жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие «сюрпризы» приготовил Киев для жителей республик Донбасса, получающих украинские пенсии

Что будет в апреле с просроченными картами «Ощадбанка» и возвратом долгов (подробнее)