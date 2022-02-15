В ЛНР задержан телефонный вымогатель

Полицейские устанавливают причастность мужчины к совершению других преступлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Луганской Народной Республике сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину, который подозревается в телефонном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел ЛНР.

Как признался правоохранителям сам задержанный, он звонил случайным людям и представлялся им полицейским. Говорил, что родственник абонента попал в полицию из-за нарушения закона и требовал взятку, чтобы якобы не давать ход уголовному делу.

- Делал такую ситуацию, что люди сами предлагали мне решить вопрос мирным путем с помощью денег, - рассказал он.

В правоохранительном ведомстве отметили, что ведут активную профилактическую работу с населением Республики для того, чтобы предотвратить факты подобного телефонного мошенничества. Что же касается данного конкретного случая, то сейчас полицейские устанавливают причастность задержанного к возможному совершению других преступлений.

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