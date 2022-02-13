В Горловке полицейские задержали мошенника

Афериста взяли на горячем. Фото: МВД ДНР

Горловские полицейские в Никитовском районе города задержали местного жителя, обманувшего 76-летнюю женщину. Злоумышленник попытался нажиться на пенсионерке. Об этом сообщает МВД ДНР с ссылкой на пресс-службу своего подразделения – Никитовского райотдела.

Правоохранители установили, что мужчина предложил знакомой горловчанке свою помощь в продаже компьютера. Он опубликовал объявление на одном из Интернет-сайтов и уже на следующий день товаром заинтересовались. Во время переписки с потенциальным покупателем обвиняемый решил похитить имущество потерпевшей.

- Воспользовавшись доверием и преклонным возрастом женщины, злоумышленник сказал, что должен отвезти товар покупателю в другой город, а вырученные деньги привезет на следующий день, - сообщила следователь СО Никитовского РО ГГУ МВД ДНР Кристина Маланкина. – Сумма причиненного потерпевшей ущерба превысила 2 тысячи рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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