В Донбассе британские инструкторы обучают военнослужащих ВСУ стрельбе противотанковых ракетных комплексов NLAW

Украинских солдат обучают британские военные инструкторы (иллюстрация). Фото: Фейсбук

В зоне проведения так называемой «операции объединенных сил» британские инструкторы учат солдат вооруженных формирований Украины стрельбе из противотанковых ракетных комплексов NLAW, поставленных из Великобритании. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Вблизи населенного пункта Дмитровка британские инструкторы проводят с личным составом 79-й десантно-штурмовой бригады занятия с практической отработкой стрельб из ПТРК NLAW, которые Великобритания поставила на Украину в конце января этого года, - рассказал он.

Ранее сообщалось, что большая часть ранее полученных от Соединенных Штатов Америки и Великобритании противотанковых ракетных комплексов Javelin, TOW, и NLAW доставлены на позиции в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

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