Денис Пушилин: Слаженность подразделений Народной милиции ДНР можно оценить на «отлично»

Глава государства заслушал доклад руководителя занятий. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 10 февраля, под руководством главнокомандующего ДНР Дениса Пушилина на военном полигоне прошли плановые занятия по боевой подготовке подразделений Народной милиции Республики. Подробности рассказали в пресс-службе Главы ДНР.

Личный состав и военная техника в установленное время были построены на полигоне для выполнения учебно-боевых задач. Об этом главнокомандующему доложил начальник отдела боевой подготовки Управления Народной милиции (УНМ) полковник Владимир Именник. Глава государства заслушал руководителя занятий, а затем посетил учебные точки.

Денис Пушилин посетил учебные точки. Фото: АГ ДНР

В ходе занятий на танкодроме экипажи выполняли зачетные упражнения по вождению танков и БМП в сложных условиях местности с преодолением препятствий.

Мотострелки отрабатывали стрельбу из стрелкового оружия и гранатометов. А на участке директрисы экипажи БМП оттачивали навыки ведения огня из вооружения боевых машин. Тем временем, на танковой директрисе выполнялись упражнения контрольных стрельб штатным выстрелом.

В ходе единого дня огня были задействованы и артиллеристские подразделения. их задачей было поразить с закрытой огневой позиции неподвижную ненаблюдаемую цель.

Глава государства выполнил зачетное упражнение по стрельбе из крупнокалиберного пулемета. Фото: АГ ДНР

Денис Пушилин вместе с бойцами Народной милиции участвовал в выполнении зачетного упражнения по вождению БМП, а также стрельбе из стрелкового и крупнокалиберного вооружения.

Глава государства дал высокую оценку подразделениям Народной милиции. Он выразил уверенность, что бойцы Донецкой Народной Республики готовы к выполнению задач любой сложности.

Денис Пушилин в неформальной обстановке пообщался с военнослужащими. Фото: АГ ДНР

- Боеготовность на высоком уровне, мотивация понятна и очевидна, каждый знает, что делать. Слаженность подразделений можно оценить на «отлично». Это очень важно именно сейчас, когда противник продолжает концентрацию сил и средств, техники вдоль линии соприкосновения, - подчеркнул Денис Пушилин. - Несмотря на все заверения политического истеблишмента, в том числе я говорю о президенте Франции Макроне с его миротворческими инициативами, мы на линии соприкосновения не видим никакого послабления или снижения накала. Поэтому с нашей стороны готовность должна быть на самом высоком уровне.

Глава государства в неформальной обстановке пообщался с военнослужащими Народной милиции и ответил на интересующие их вопросы.

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