В ДНР прибывают добровольцы из стран постсоветского пространства и ЕС

В ДНР едут добровольцы (архивное фото). Фото: УНМ ДНР

Заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что в ДНР едут добровольцы из украинских регионов, а также стран Европы и постсоветского пространства.

- На фоне подготовки украинской агрессии против независимых Республик появляется большое количество добровольцев, готовых вместе с воинами Народной милиции защищать независимость Донбасса от киевского нацистского режима, - говорится в заявлении Басурина. - К нам прибывают добровольцы из внутренних регионов Украины, у которых нет больше желания терпеть власть украинских националистов, из стран СНГ и других европейских государств.

Напомним, что в непосредственной близости от позиций Народной милиции Донецкой Народной Республики отмечено передвижение танков вооруженных формирований Украины.

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