Итоги «телефонной атаки» на здания в ДНР: Кто терроризировал жителей Республики

Спасатели проверяли все стратегически важные объекты. ФОТО: МЧС ДНР

Республика пережила рекордную атаку «телефонных террористов». Всего 490 объектов были объявлены заминированными. Когда шквал звонков завершился, МЧС потребовалось еще несколько дней, чтобы закончить проверку.

Волна сообщений о минировании стартовала 28 января, достигла пика 2-3 февраля, но закончиться проверку сотрудники МЧС и МВД смогли только в пятницу, 5 февраля. Ведь были эвакуированы министерства и ведомства, сорвана работа вузов, детей выводили из школ.

Не сказать, чтобы все сообщения были ложными: 1 февраля в Киевском районе, в администрации что-то взрывоопасное нашли и ликвидировали на месте. К счастью, боеприпас находился не рядом со школой.

- Выводы технических специалистов непосредственно указывают на причастность Киева к этим звонкам и сообщениям. В очередной раз современная Украина показывает свою террористическую суть, - заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Больше всего жителей обеспокоило «телефонное минирование» школ и вызов. Были эвакуированы сотни учащихся и студентов.

- По результатам проведенных работ взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ не обнаружено, - рассказали в МЧС.

«Комсомолка» спросила мнение донецкого политолога Дмитрия Кузьменко, что все это могло значить.

- Власти говорят о провокации со стороны «информационных войск» Украины. Признаюсь, я вначале думал, что в ДНР решили масштабные учение на случай войны провести, но я ошибся. Ущерб от это «телефонной атаки» еще предстоит подсчитать.

- Зачем это украинским властям? Посеять панику?

- Это их обычная цель, но в этот раз все было сложнее. Во-первых, они продемонстрировали свои возможности в плане атаке на телефонную сеть Республики. Во-вторых, дали понять госслужащим и бюджетникам, что могут всерьез испортить им жизнь. Собственно, в случае захвата крупного города ДНР, многих из них – особенно попавших на скандальный сайт «Миротворец» (где выложены сведения о неблагонадежных с точки зрения укропатриотов людей – Ред.) - ждут фильтрационные лагеря как врагов народа. Об этом украинские военные и контрразведка открыто говорят еще с 2014 года. Ну и в-третьих – воевать всерьез они пока предпочитают на информационном фронте. Обстрелы продолжаются, но ситуация далека от 2015 года. Впрочем, мины на поселок Октябрьский в районе донецкого аэропорта падают регулярно. Как и на западной окраине города.

В проверке анонимных сообщений были заняты все подразделения МЧС. ФОТО: МЧС ДНР

- А возможно ли повторение телефонной атаки?

- Кончено и работать украинские спецы, скорее всего, будут уже адресно. Сайт «Миротворец» в шутку называют «телефонным справочником ДНР». Вот по этим и другим известным телефонам может пройти новая атака. Понятно, разговоры будут не о минировании, а, например, о болезни родственников на Украине, оформлении наследства на подконтрольной ВСУ территории и т.п. Цель та же – раскачивать ситуацию и демонстрировать свои возможности.

- Насколько серьезны основания для беспокойства по поводу безопасности живущих в Республике людей?

- Вопрос гораздо сложнее, чем кажется. Наши военные всеми силами излучают уверенность в победе, но давайте взглянем на некоторые цифры.

Эффективная дальность стрельбы противотанковой ракеты FGM-148 Javelin - 2500 м (максимальная 3000-3500). Откуда она у ВСУ? США поставили их несколько сотен.

Есть еще один «подарок» пришел от Великобритании – одноразовый ракетный гранатомет NLAW, способный уничтожить любой танк на расстоянии 600 - 800 метров. Естественно, я сужу по заявлениям разработчиков и на поле боя все может обернуться иначе – но все это уже есть на Украине! Нашу войну «тушат» бензином с Запада и это не может не настораживать.

- Ваша версия – ВСУ пойдут в наступление?

- Когда и если все начнется всерьез, Донецк так вздрогнет, что не заметить мы это никак не сможем. Но мой прогноз – информационная война с элементами «горячей» ею и останется. Провокации, конечно, продолжаться, да и обстрелы городов и поселков не прекратятся. Защитники Республики будут страдать от огня снайперов. А вот в большом наступлении со стороны украинских силовиков у меня есть обоснованные сомнения. Многие в Киеве постарались забыть, что на войне бывают потери. А они будут огромными, причем с обоих сторон.

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