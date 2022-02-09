Украинские спецслужбы готовят провокацию. Фото: Фейсбук

Украинские спецслужбы продолжают проведение информационной кампании с кодовым названием «Crushing sword» («Сокрушительный меч»). По данным агентурной разведки Народной милиции Луганской Народной Республики – готовится постановочный резонансный террористический акт с многочисленными жертвами среди гражданского населения.

- Он должен будет реализован на одном из промышленных или социальных объектов в Харьковской, Луганской или Донецкой областях, имеющих опасное производство, - говорит официальный представитель оборонного ведомства Республики Иван Филипоненко. - По нашим данным окончательное решение о времени и месте реализации этого кровавого сценария еще не принято.

По замыслу Киева, такая провокация должна позволить Украине предстать перед мировым сообществом в качестве жертвы терроризма со стороны независимых Республик и заявить о вынужденном ответном применении своих вооруженных сил под предлогом устранения «террористической угрозы» на Донбассе.

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