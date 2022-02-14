В Луганске отмечают 79-й годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Фото: ЛИЦ

В столице Луганской Народной Республики отмечают 79-й годовщину освобождения Ворошиловграда (ныне Луганск) от немецко-фашистских захватчиков. В столичном сквере имени 9 Мая прошел торжественный митинг.

- История Луганска-Ворошиловграда для нас очень интересна и очень важна. Все мы очень любим наш город, очень им гордимся. Бои за Ворошиловград были очень серьезные, и здесь большое количество советских солдат сложили свои головы, освобождая наш родной Ворошиловград. Низкий им поклон и вечная память, - сказал Глава ЛНР Леонид Пасечник.

Пасечник рассказал, что оба его деда с 1941 года участвовали в Великой Отечественной войне, получив боевые ранения, контузии, прослужили до самого Дня Победы.

- А мой отец, Иван Пасечник, еще подростком в годы войны был участником трудового фронта, - говорит Леонид Иванович. - Такой маленький пример говорит о том, что на Победу работала вся страна, от мала до велика, независимо от национальности, независимо от возраста, от пола. Объединившись, мы смогли победить, смогли выстоять.

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