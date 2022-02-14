Глава ЛНР поздравил жителей с днем освобождения Ворошиловграда от немецко-фашистских захватчиков

Леонид Пасечник. Фото: Администрация Главы ЛНР

14 февраля 1943 года Красная армия вытеснила с улиц города Ворошиловграда (ныне Луганск) ненавистного врага. Этот день стал символом мужества, стойкости и героизма нашего народа, показал, что никому не сломить донбасский характер и любовь к Родине. Об этом сказал Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Спустя почти восемь десятилетий мы снова были вынуждены отстаивать Отечество с оружием в руках. Летом 2014 года мирную жизнь Луганска попытались разрушить снаряды и мины вооруженных сил Украины. Враг, как и во время Великой Отечественной войны, убивал, разрушал, уничтожал все на своем пути. Мы выстояли и победили! – сказал Леонид Иванович.

Руководитель государства отметил, что Луганск, как и вся Луганская Народная Республика, богат настоящими героями.

- Мы обязаны чтить и хранить их имена и подвиги, увековечивать в учебниках по истории, сердцах и памяти, - подчеркнул Пасечник.

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