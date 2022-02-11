В 30 километрах от Донецка замечены реактивные системы залпового огня ВСУ

Киевские силовики начали переброску в регион дополнительных сил. Фото: штаб «ООС»

Разведка ДНР сообщила о передвижении реактивных систем залпового огня ВСУ, которое проходит вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Передвижение реактивных систем залпового огня противника, а также транспортно-заряжающих машин зафиксировано в районах населенных пунктов Константиновка, Желанное, Ильинка, Хлебодаровка и Тополиное в зонах ответственности 95-й, 53-й, 54-й и 36 бригад на удалении менее 30 километров от линии боевого соприкосновения, - рассказал он.

Представитель оборонного ведомства не исключает, что украинские военные могут нанести удары по критически важным инфраструктурным объектам, расположенным на территории ДНР.

Напомним, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин считает, что Украина может напасть в любой момент. Концентрация сил и средств позволяет ей пойти в наступление, как только будет политическое решение. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

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