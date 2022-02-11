В Донецке завершилась пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина

Мероприятие продолжалось более двух часов. Фото: сайт Главы ДНР

В Донецке завершилась пресс-конференция Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, в ходе которой он ответил на самые злободневные вопросы, интересовавшие журналистов республиканских и иностранных СМИ - Франции, Бельгии и Австралии, Японии.

Отметим, что впервые в мероприятии приняли участие представители средств массовой информации из США. Не всем удалось приехать в Донецк лично, поэтому свои вопросы некоторые журналисты адресовали Денису Пушилину онлайн.

Они касались Минских соглашений, перспектив дальнейшего развития Республики, внутренней политики, обстановки на линии соприкосновения, а также политической ситуации на Украине и в ДНР.

Глава Республики подчеркнул, что всегда готов к отрытому диалогу, хотя этому и пытаются всячески помешать. Так, он сообщил, что во время проведения пресс-конференции поступили сообщения о минировании пяти объектов.

- Наши экстренные спецслужбы проводят проверку, - сказал лидер страны.

Пресс-конференция продолжилась и заняла в общей сложности более двух часов.

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