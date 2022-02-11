Денис Пушилин: С 2021 года Украина активизировала снайперский огонь и усилила атаки с беспилотников

Под обстрелы попадают мирные жители Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе пресс-конференции рассказал о преступлениях вооруженных формирований Украины в отношении жителей Донбасса, отметив, что в последнее время киевские силовики активизировали снайперский огонь и усилила атаки с беспилотников.

- С 2021 года Украина активизировала снайперский огонь и усилила атаки с беспилотников, - рассказывает руководитель государства. - В начале апреля 2021 года в результате атаки с беспилотника в поселке Александровское погиб ребенок 2016 года рождения Владислав Шихов. Он просто гулял во дворе собственного частного дома. Он погиб на месте взрыва. Также пострадала его бабушка. От смерти ее спасло то, что она находилась на пороге дома.

Денис Пушилин привел примеры атак снайперов и беспилотников ВСУ.

Частой целью вооруженных формирований Украины – донецкий поселок Александровка. В декабре 2021 года житель поселка получил множественные осколочные ранения. В ноябре 2021 года огнем украинского снайпера был ранен 34-летний мирный житель поселка шахты «Трудовская» - он потерял ногу. 1 февраля 2022 года в результате сброшенного с украинского беспилотника взрывного устройства на юге Республики погиб военнослужащий Народной милиции. 6 февраля исполняя свой долг в поселке Верхнеторецкое погиб военнослужащий НМ – по нему прицельный огонь открыл украинский снайпер.

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