Глава ДНР Денис Пушилин: Война не щадит никого

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин в ходе пресс-конференции рассказал, что всего с начала конфликта погибли 5041 человек, еще более восьми тысяч человек получили ранения. А свыше 1600 остались инвалидами. Среди погибших 91 ребенок. Пропавших без вести, по состоянию на 4 февраля, в ДНР числится 321 человек. В результате конфликта пострадало около 300 детей, 27 из них стали инвалидами.

- Война не щадит никого, - сказал Денис Владимирович.

Руководитель Республики отметил, что с 2021 года Украина активизировала снайперский огонь и усилила атаки с беспилотников.

- В начале апреля 2021 года в результате атаки с беспилотника в поселке Александровское погиб ребенок 2016 года рождения Владислав Шихов. Он просто гулял во дворе собственного частного дома. Он погиб на месте взрыва. Также пострадала его бабушка. От смерти ее спасло то, что она находилась на пороге дома, - сказал Пушилин.

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