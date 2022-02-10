На реконструкцию Саур-Могилы уйдет четыре года и 175 миллионов рублей

Проект реконструкции мемориала на Саур-Могиле. Фото: Правительство ДНР

Экспертиза проектно-сметной документации по восстановлению мемориала «Саур-Могила» под Шахтерском может завершиться к маю текущего года. Об этом журналистам сообщил директор департамента территориального развития Министерства строительства и ЖКХ ДНР Леонид Семченков.

- Проектно-сметная документация практически готова, остались некоторые доработки и в этом году уже пройдет экспертизу. Предварительная стоимость общестроительных работ без художественных работ - 175 миллионов рублей, - сказал он.

Общестроительные работы включают возведение новой стелы, восстановление пилонов верхнего плато, подготовка к реконструкции пилонов с именами погибших советских воинов (находятся на нижнем плато), ремонт дорожного покрытия и ступеней к монументу.

Напомним, летом 2014-го на Саур-Могиле велись ожесточенные бои между ополченцами ДНР и украинской армией. Мемориал получил сильные повреждения.

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