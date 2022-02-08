В Донецке возложили цветы к месту захоронения Гиви

Один из легендарных командиров ополчения Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года в результате террористического акта в Макеевке. Фото: сайт Главы ДНР

Сегодня в Донецке почтили память погибшего пять лет назад командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви). На столичном кладбище «Донецкое море» состоялась церемония возложения цветов к месту захоронения легендарного комбата, в которой принял участие Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Лидер Республики также возложил цветы к могилам павших бойцов на Аллее Героев и к памятнику первому Главе ДНР Александру Захарченко. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя страны.

«Мужественный боец, надежный боевой товарищ» - так отозвался Денис Пушилин о погибшем Гиви, добавив при этом, что тот был простым парнем со своей харизмой.

- Наша задача - дойти туда, к той цели, о которой мечтал, за которую отдал жизнь Миша. Это наша обязанность. И мы идем в правильном направлении. Мы возрождаем Русский Донбасс - это то, что нам близко, то, что нам понятно, и то, что нам позволяет остаться самими собой, - сказал руководитель государства.

Напомним, один из легендарных командиров ополчения Михаил Толстых погиб пять лет назад, 8 февраля 2017 года в результате террористического акта в Макеевке. Боевой путь Гиви проходил через Славянск, Иловайск, Снежное, Углегорск и Дебальцево. За подвиг при взятии Донецкого аэропорта в 2015 году был удостоен звания Героя Донецкой Народной Республики. Кавалер двух Георгиевских крестов, награжден медалями «За оборону Славянска» и «За оборону Иловайска».

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