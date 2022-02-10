Киев заставляет жителей ДНР и ЛНР, получающих украинские пенсии, снова пройти идентификацию

Пенсионеров ДНР и ЛНР в ближайшие месяцы «пригласят» на Украину для идентификации в «Ощадбанке». Фото: ГПСУ

«Ощадбанк» все-таки с 1 апреля заблокирует просроченные карты жителей ДНР и ЛНР, получающих украинские пенсии и другие соцвыплаты. Более того, для получения новой карты и денег пенсионеров обяжут пройти личную идентификацию в банке. Это следует из заявления украинского Министерства по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий», размещенном на «Укринформе».

Отмечается, что по инициативе вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Ирины Верещук в Минреинтеграции разработали план шагов по прекращению с 1 апреля дальнейшего продления действия просроченных карт. Подготовлены изменения в регуляторные постановления Кабмина.

В Минреинтеграции уверены, что за два прошедших года, в течение которых «Ощадбанк» пролонгировал действие просроченных карт, пенсионеры могли получить перевыпущенные карты. Поэтому банк, учитывая наличие информации о случаях мошенничества, решил восстановить привычные процедуры продления срока действия.

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