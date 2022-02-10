Какие «сюрпризы» приготовил Киев для жителей республик Донбасса, получающих украинские пенсии

Для получения новой карты и денег пенсионеров Донбасса обяжут выехать на Украину и пройти личную идентификацию в банке. Фото: ФБ/Каплин

«Ощадбанк» все-таки с 1 апреля заблокирует просроченные карты жителей ДНР и ЛНР, получающих украинские пенсии и другие соцвыплаты. И это не единственная плохая новость. В украинском Министерстве по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» рассказали «Укринформу» о своих планах.

В Минреинтеграции уверены, что за два прошедших года, в течение которых «Ощадбанк» пролонгировал действие просроченных карт, пенсионеры могли получить перевыпущенные карты. Поэтому банк, учитывая наличие информации о случаях мошенничества, решил восстановить привычные процедуры продления срока действия.

По инициативе вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Ирины Верещук в Минреинтеграции разработали план шагов по прекращению с 1 апреля дальнейшего продления действия просроченных карт. Подготовлены изменения в регуляторные постановления Кабмина.

ТОЛЬКО ЛИЧНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Итак, с 1 апреля жители республик Донбасса, у которых просрочены карты «Ощадбанка», оформленные по тарифному пакету «Мой счет», не смогут получать пенсии. Однако выплаты все равно будут накапливаться. Для получения новой карты и денег пенсионеров обяжут пройти личную идентификацию в банке.

- После прохождения физической идентификации накопленные средства будут доступны для использования. До этого они будут накапливаться на индивидуальных счетах, они останутся вашей собственностью, - «успокаивают» пенсионеров в Минреинтеграции.

Однако пожилые люди из Донбасса прекрасно знают, что верить Киеву нельзя. Власти Украины уже придумали хитрость – если в течение года с карты (в том числе с просроченной) деньги не снимались, то информацию об этом «Ощадбанк» передает в Пенсионный фонд Украины (ПФУ), и выплаты останавливаются. Возобновить их можно только после личного визита пенсионера в орган ПФУ. Но задолженность вряд ли вернут. Придется ждать отдельного решения Кабинета министров, как это произошло с возвратом долгов с 2014 года.

ИЗУВЕРСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К СТАРИКАМ

В Минреинтеграции признают, что с августа 2014 года, когда Украина перестала платить пенсии на территории республик, 118 тысяч пенсионеров так ни разу не обратились по поводу возобновления выплат. А все потому, что власти «незалежной» поставили перед пожилыми людьми изуверские условия – потребовали оформить пропуска для пересечения линии соприкосновения, регистрацию и даже проживание на подконтрольной Киеву территории с получением справки переселенца.

И как тут не вспомнить о постоянных отказах Украины властям ДНР и ЛНР в возможности наладить получение инвалидами, немощными стариками своих пенсий через международные гуманитарные организации. В Киеве объясняли свою позицию надуманной «заботой» о безопасности.

Теперь в Минреинтеграции замахнулись на большее. Заявляют, что якобы родственники умерших пенсионеров, получавших украинские пенсии, не имеют возможности получить на Украине свидетельство о смерти. И этой ситуацией может беспрепятственно воспользоваться некое доверенное лицо, сняв средства со счета умершего с помощью платежной карты «Ощадбанка».

Безусловно, что война и проблемы с пенсионными выплатами породили разного рода услуги, которые нередко не вписываются в законодательство. На этом поле действуют не только добросовестные посредники, но и мошенники.

Но изначально беда в том, что Украина не выполняет Минские соглашения. Проблем с информированием о смерти пенсионеров не возникло, если бы Киев наладил диалог с Донецком и Луганском. Как и с возвращением выплат пенсий и социальных пособий на территории республик.

РОССИЙСКИЕ ДОВЕРЕННОСТИ ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ

Сейчас же в Минреинтеграции решили ударить по… доверенностям, которые пенсионеры оформляют на имя посредников у российских нотариусов.

Действительно, этот вариант набирает популярность. По таким доверенностям в подконтрольной Киеву Донецкой области в ноябре новые карты получили 16 процентов пенсионеров из ДНР, в декабре – уже 31 процент, а в январе – аж 41 процент. Причина очевидна - для многих пожилых людей физически непосильно «путешествие» через Россию, ведь пункты пропуска на линии разграничения остаются закрытыми.

- Разве не подозрительно, когда в банк приходят адвокаты-доверенные лица и дают в работу одновременно до 50 доверенностей от разных клиентов, да еще и заверенные в России? Да еще и на получение пенсий, начисленных за 2-3 года, где фигурируют суммы свыше 100 тысяч гривен на одного пенсионера, - заявляют в ведомстве по реинтеграции.

Более того, информация о доверенностях, выданных на территории РФ, не содержится в украинском Едином реестре доверенностей. Следовательно, проверка факта предоставления таких документов является невозможной.

- Вполне логичным будет предположение работников правоохранительных органов о существовании в этой технологии уголовной составляющей, - подытожили в Минреинтеграции.

И вынесли предложение - на время проведения так называемой «операции объединенных сил» ВСУ в Донбассе (читай – на время всей войны) прекратить обслуживание «Ощадбанком» по доверенностям, нотариально заверенным в РФ и выданным пенсионерами ДНР и ЛНР третьим лицам.

В случае принятия такого решения Киев в очередной раз нарушит международные обязательства. Впрочем, это никогда не останавливало власти «незалежной» по отношению к жителям Донбасса.

Для сведения - в настоящее время на Украине действует «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам». Она распространяется на документы, изданные в таких странах, как Республика Беларусь, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Армения, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Грузия и Туркменистан. Поэтому можно использовать доверенности, выданные на территории этих стран, так же, как и украинские. При условии перевода на украинский язык.

Напомним, что только в отделениях «Ощадбанка» в подконтрольной Киеву Донецкой области 116 тысяч пенсионеров из ДНР не получили новые карты взамен просроченных. Это данные на 1 января. И с каждым месяцем это число увеличивается на 2-3 тысячи, несмотря на то, что пожилые жители и их доверенные лица массово едут в «незалежную».

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