Продлит ли «Ощадбанк» действие просроченных карт пенсионеров из республик Донбасса

Для многих пожилых людей физически непосильна поездка на Украину Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В «Ощадбанке» напомнили пенсионерам ДНР и ЛНР, что действие просроченных карт продлено только до 31 марта. После этого они будут заблокированы, и пожилые люди не смогут получать свои украинские пенсии.

- Конечная дата – 31 марта 2022 года. Еще раз призываю людей обратиться в отделения Ощадбанка, - сказала Светлана Ивенко, начальник регионального управления «Ощадбанка», которое работает на подконтрольной Украине территории Донецкой области.

ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕ БЫЛО ДВА ГОДА

В связи с карантинными мероприятиями из-за пандемии коронавируса руководство «Ощадбанка» в течение почти двух лет продлевало использование просроченных платежных карт жителей ДНР и ЛНР. Решение по последнему пролонгированию было принято накануне Нового года под давлением правительства Украины. Это произошло после того, как на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу представители Киева согласились с доводами ДНР и ЛНР.

При этом председатель правления «Ощадбанка» Сергей Наумов подчеркнул, что данное решение является экстраординарным, учитывая безопасность расчетов, и должно быть ограничено во времени.

В Киеве объясняют свою позицию тем, что уже около двух лет не проводилась идентификация пенсионеров из республик Донбасса. Тысячи пожилых людей могли умереть, а их пенсии сейчас получает неизвестно кто. Но очевидно и другое - в установленные сроки пенсионеры не успеют получить новые карты взамен просроченных, которые скопились в отделениях банка.

Судите сами – только в Донецкой области на 1 января численность зарегистрированных пенсионеров-переселенцев составляла почти 264 тысячи человек. Из них 116 тысяч не получили карточки, срок действия которых истек во время карантина. На 1 декабря было меньше - 114 тысяч. При этом в последний месяц ушедшего года было получено около 11 тысяч карт. Но одновременно возросло число карт, которые стали просроченными.

Начальник облуправления банка Светлана Ивенко рассказала, что в январе активность пенсионеров из республик якобы возросла. В среднем 700-800 человек в день получали новые карты. За месяц должно было «набежать» 15 тысяч. Но представители украинского омбудсмена, которые в двадцатых числах января побывали в офисе облуправления «Ощадбанка», назвали вовсе удручающую цифру – всего 4,5 тысячи.

ОБРАЩЕНИЕ ОМБУДСМЕНА

После этого ситуацией озаботилась Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она направила письмо в «Ощадбанк» с просьбой сообщить о возможности пролонгации действия просроченных карт. О реакции в правлении банка пока неизвестно. Но судя по тому, с каким «скрипом» принималось последнее решение, ответ мы получим не ранее конца марта. И он может может оказаться отрицательным.

Тем временем, в аппарате украинского омбудсмена напомнили, что пенсионеры из республик имеют возможность зарегистрироваться в электронной очереди «Ощадбанка» для получения карт. Также можно лично не приезжать на территорию Украину, оформив доверенность на кого-то из знакомых.

Последний вариант набирает популярность. В Донецкой области в ноябре новые карты получили по доверенности 16 процентов пенсионеров из ДНР, в декабре – уже 31 процент, а в январе – аж 41 процент. Причина очевидна - для многих пожилых людей физически непосильно «путешествие» через Россию, ведь пункты пропуска на линии разграничения остаются закрытыми.

Причем «Ощадбанк» не принимает доверенности, заверенные нотариусами ДНР. А вот российскими – без проблем. Для оформления услуги пенсионеров одним днем везут в Ростовскую область и обратно. А потом уже по этому документу знакомые или сотрудники посреднических фирм получают банковские карты на украинской территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как пенсионерам республик Донбасса получить перевыпущенные карты «Ощадбанка» без выезда на Украину

1 апреля 2022 года банк заблокирует все просроченные карты жителей ДНР и ЛНР (подробнее)