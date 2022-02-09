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Общество9 февраля 2022 19:05

Сотрудники полиции нашли у жителя Макеевки оружие и боеприпасы

Макеевчанину грозит уголовная статья
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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У жителя Макеевки обнаружили оружие и боеприпасы (архивное фото)

У жителя Макеевки обнаружили оружие и боеприпасы (архивное фото)

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики изъяли у жителя Центрально-Городского района Макеевки оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в правоохранительном ведомстве ДНР.

- У макеевчанина найден автомат, три магазина к нему, четыре гранаты, четыре запала и более одной тысячи патронов калибра 5,45 миллиметра, - говорится в сообщении.

Оружие и боеприпасы направлены в экспертно-криминалистический центр.

- Действия фигуранта подпадают под санкции ст. 256 УК ДНР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до четырех лет и выплата штрафа размером до 80 тысяч рублей, - рассказали в МВД ДНР.

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