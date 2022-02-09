Лечение продолжают 2349 жителей ЛНР
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у 287 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.
- Всего по состоянию на 09.00 9 февраля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 24 714, – говорится в сообщении.
В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 52 жителя.
- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 19 164 человека, - сказали в здравоохранительном ведомстве.
За сутки зарегистрировано три летальных случая. За все время в ЛНР зафиксировано 3201 случай смерти от коронавирусной инфекции.
В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 2349 пациентов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вакцинацию от ковида можно будет пройти вне поликлиники
Депутаты Народного Совета ДНР приняли изменения в закон «О здравоохранении» (подробнее)