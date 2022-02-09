Лечение продолжают 2349 жителей ЛНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР выявили еще у 287 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- Всего по состоянию на 09.00 9 февраля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Республики – 24 714, – говорится в сообщении.

В Минздраве ЛНР отметили, что за сутки коронавирус побороли 52 жителя.

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 19 164 человека, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

За сутки зарегистрировано три летальных случая. За все время в ЛНР зафиксировано 3201 случай смерти от коронавирусной инфекции.

В здравоохранительном ведомстве ЛНР рассказали, что лечение от коронавирусной инфекции в Луганской Народной Республике продолжают 2349 пациентов.

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