Вакцинацию от ковида можно будет пройти вне поликлиники

Так проходит вакцинация в специальных пунктах вне амбулаторий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В январе этого года противоковидные меры ужесточили. Согласно Указу Главы ДНР без справки о прививке расширен перечень учреждений, куда вход запрещен. Проверять будут строго.

Более того, этим же Указом до 20 февраля должны вакцинироваться не менее 90% населения. Только так можно выработать коллективный иммунитет.

Что произошло в реальности? Очереди в амбулаториях стали еще больше. В некоторых поликлиниках настолько не хватает места, что люди ждут на улице – на морозе, сильном ветре. Здоровья это явно не прибавляет, впрочем, как и ожидание в тесном коридоре среди тех, кто кашляет и чихает.

На этом фоне растет число заболевших коронавирусом – в сутки – более тысячи человек.

Минздрав уже не скрывает, что не справляется с эпидемией, ведь ко всему еще добавилась сезонная ОРВИ.

- Мы давно ждем и призываем в соцсетях, чтобы в ДНР сделали передвижные пункты, как в России, - говорит преподаватель вуза Сергей Науменко. – Я сделал ревакцинацию, но какой ценой! Слег с высокой температурой после того, как отстоял в очереди под амбулаторией полтора часа – шел то снег, то дождь. Но выхода нет – в нашем вузе, как и в других, все строго: нет прививки – нет работы.

И вот, наконец, 7 февраля Народный Совет ДНР принял изменения в закон «О здравоохранении». В нем одобрено открытие пунктов вакцинации от COVID-19 вне учреждений здравоохранения.

Пункты должны появиться в крупных торговых центрах, вузах и других общественных местах. Там будет все, как в амбулаториях – осмотр, предупреждение об осложнениях, выдача справки с кюар – кодом.

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