Коронавирус в ДНР, последние новости на 8 февраля 2022 года: За день медики провели более 6000 исследований

Объем ежедневного тестирования в Республике просто беспрецедентный Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецкой Народной Республике сообщили о резком приросте заболевших коронавирусной инфекцией. Так, в медучреждения Республики по истечении выходных дней обратились более 6 тысяч жителей с соответствующими симптомами заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- За 7 февраля провели 6 190 исследований, из которых 2 409 показали положительный результат. Кроме того, 5 пациентам диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

Таким образом, на территории Республики общее количество инфицированных COVID-19 за все время составило 133 129 человек. Из них удалось справиться с болезнью и выздороветь 110 642 жителям, продолжают получать лечение в больницах 12 909 пациентов, а летальный исход был зарегистрирован в 9 578 случаях инфицирования ковидом.

Кроме того, за прошедшие сутки врачи выявили 117 случаев вирусной пневмонии, из которых в госпитализации нуждались 82 человека. Всего на лечении в медучреждениях сейчас находятся 975 пациентов с воспалением легких, из них 387 больным для поддержания жизни требуется кислород.

За сутки в больницы госпитализировали 82 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, теперь жителей ДНР будут вакцинировать от коронавируса и вне больниц. Такое решение принял парламент Республики. В стране закрепят на законодательном уровне нормы по способствованию увеличению числа пунктов вакцинации для максимального охвата городов и районов.

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