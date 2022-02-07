В ДНР будут вакцинировать от коронавируса и вне больниц

В ДНР будут вакцинировать и вне больниц Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 7 февраля, Народный Совет ДНР принял изменения в закон «О здравоохранении», одобрив открытие пунктов вакцинации от COVID-19 вне учреждений здравоохранения. Об этом сообщает ДАН.

Законопроект представил член комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства Виктор Ищенко.

- Закон предусматривает закрепление нормы, которая позволит гражданам проходить медицинский осмотр в рамках процедур вакцинации, получать от медицинских работников полную и объективную информацию о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них, возможных поствакцинальных осложнениях, а также проходить вакцинацию вне учреждений здравоохранения, - отметил Виктор Ищенко.

Он добавил, что документ закрепит на законодательном уровне нормы по способствованию увеличению числа пунктов вакцинации для максимального охвата городов и районов.

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