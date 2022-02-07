Жителям ДНР границу с Россией проходить будет проще

На самом крупном пункте пропуска "Успенка", как правило, и самые большие очереди. ФОТО: ДАН

Порядок пропуска людей через государственную границу между Республиками Донбасса и Россией планируется упростить к весне этого года. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

- После возвращения из Донбасса, из Луганска, у меня запланированы встречи с нашими руководителями Федеральной пограничной службы, Федеральной таможенной службы, с Министерством экономики для того, чтобы к весне, когда начнется более интенсивное пересечение границы, не было того, что было в прошлые годы, когда огромное количество людей стояли по несколько дней в очередях. Это недопустимо. Людям нужно создать хорошие, комфортные условия. Я думаю, что мы эту задачу решим, – сказал Водолацкий.

Депутат уточнил, что речь идет об ускорении работы и расширении пропускных пунктов, упрощении порядка пересечения границы, в том числе путем взаимодействия через единый портал государственных услуг – «Госуслуги».

В ДНР действует три таможенных пункта пропуска на границе с РФ: «Мариновка», «Новоазовск» и «Успенка».

Самый крупный – «Успенка». Но именно там и стоят большие очереди. Летом и перед праздниками "застрять" на таможне можно было часов на 11, а иногда и ночевать там.

Местные жители даже приторговуют, принося к стоящим людям не только чай и пирожки, но и занимая место в очереди.

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