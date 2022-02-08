В ДНР и ЛНР запретили импорт сигарет из России

В республиках временно запретили ввоз табачного сырья и табачных отходов из Российской Федерации и других стран Фото: Евгения ГУСЕВА

Табачные изделия из России и третьих стран не попадут на прилавки магазинов республик Донбасса. В ДНР и ЛНР вступило в силу решение Единого экономического совета №38 «О временном запрете ввоза табачного сырья и табачных отходов на единую таможенную территорию из Российской Федерации, а также из третьих стран», которое обнародовали сегодня.

Отметим, что соответствующий документ, которым фактически ограничивается импорт сигарет, подписали Главы Донецкой и Луганской Народных Республик. Решение уже опубликовано на сайте лидера ДНР Дениса Пушилина.

- Временно запретить ввоз табачного сырья и табачных отходов на единую таможенную территорию из Российской Федерации, а также из третьих стран, - сказано в решении.

Запрет вступает в силу с момента его опубликования.

Напомним, срок действия лицензий в ДНР продлили еще на год. Исключением по-прежнему остаются разрешения на право торговли алкоголем и табачными изделиями, импорта такой продукции (кроме пива), а также на право ведения хозяйственной деятельности, которая связана с торговлей нефтепродуктами.

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