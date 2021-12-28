Срок действия лицензий в ДНР продлили еще на год

Организация торговой деятельности, общественного питания и бытового обслуживания населения допускается только при наличии разрешительных документов. Фото: agrodon.su

Действие разрешительных документов в Донецкой Народной Республике продлили еще на один год. Соответствующий указ под №405 издал Глава ДНР Денис Пушилин. Документ уже опубликован на официальном сайте руководителя государства.

Сообщается, что согласно ему были внесены изменения в указ №57 «О введении режима повышенной готовности» от 14 марта 2020 года, в соответствии с которыми лицензии, срок действия которых в этот период истек, продлеваются до 31 декабря 2022 года.

Однако некоторые документы под это правило не попадут. Так, исключением по-прежнему остаются лицензии на право торговли алкоголем и табачными изделиями, импорта такой продукции (кроме пива), а также на право ведения хозяйственной деятельности, которая связана с торговлей нефтепродуктами.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, с 14 марта на территории Донецкой Народной Республики действует режим повышенной готовности, согласно которому был введен ряд ограничительных мер. Подобные меры по предупреждению распространения коронавируса приняты и на территории ЛНР.

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