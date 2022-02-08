На улице Буденного в Донецке сошел с рельсов трамвай

Маршрут №10 связывает Буденновский и Ворошиловский районы столицы, это одна из наиболее популярных веток (архивное фото) Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В Буденновском районе города Донецка произошло чрезвычайное происшествие с участием муниципального транспорта. Трамвай, следовавший по маршруту №10 в сторону микрорайона «Восточный», сошел с рельсов. Об этом сообщил руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

Как отметил градоначальник, на данном участке дороги было временно приостановлено движение трамваев.

- На месте работает аварийно-восстановительная бригада, - написал в своем телеграм-канале мэр.

Напомним, сегодня в столице ДНР произошло серьезное ДТП с участием пешехода. На пересечении улиц Кирова и Рослого в Ленинском районе столицы маршрутное такси №43 наехало на женщину-пешехода.

Уточняется, что пострадавшей 31 год. Сейчас ее доставили в Республиканский травматологический центр, где медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Молодая женщина получила тяжелые травмы ног. Врачи диагностировали у нее открытый перелом левой голени, ушиб правого бедра и правой голени.

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