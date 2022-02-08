В Донецке маршрутка наехала женщине на ноги

Пострадавшую доставили в Республиканский травматологический центр, где медики оказывают ей всю необходимую помощь
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Донецке произошло серьезное ДТП с участием пешехода. На пересечении улиц Кирова и Рослого в Ленинском районе столицы маршрутное такси №43 наехало на женщину-пешехода. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель администрации города Алексей Кулемзин.
Уточняется, что пострадавшей исполнился 31 год. Сейчас ее доставили в Республиканский травматологический центр, где медики оказывают ей всю необходимую помощь.
Молодая женщина получила тяжелые травмы ног.
- Диагноз: открытый перелом левой голени, ушиб правого бедра и правой голени, - сообщил мэр.
Градоначальник обратился к пешеходам и водителям с просьбой проявлять бдительность на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, на границе России и ЛНР слетел в кювет автобус с детьми. Водитель пытался объехать большегрузный автомобиль, но при маневре съехал одной стороной с трассы на обочину. В момент аварии в салоне транспортного средства находились 24 пассажира.
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