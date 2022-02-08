На границе России и ЛНР слетел в кювет автобус с детьми

В момент аварии в салоне находились 24 пассажира. Фото: dnmchs.ru

Автобус, следовавший по маршруту «Симферополь - Луганск» с 24 пассажирами в салоне, оказался в кювете на границе Российской Федерации и Луганской Народной Республики. Среди пассажиров были маленькие дети. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР.

В ведомстве отметили, что на помощь людям, попавшим в ДТП, пришли сотрудники спасательной службы города Свердловска. Он направили на место происшествия дежурный караул.

- По прибытию выяснилось, что автобус «Севастополь-Луганск» в районе моста пытался объехать большегрузный автомобиль. При маневре съехал одной стороной с трассы на обочину. В транспортном средстве находились 24 пассажира, в том числе маленькие дети и 2 водителя, - рассказали спасатели.

С помощью буксировочного троса на КамАЗе застрявший автобус с людьми вытащили на безопасный участок дороги. К счастью, в аварии никто не пострадал. Автобус благополучно продолжил движение в сторону Луганска.

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