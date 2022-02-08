Денис Пушилин заявил, что ДНР не обсуждала с Россией вопрос поставок вооружения

Глава ДНР дал интервью информагентству «Reuters». Фото: denis-pushilin.ru

Снабжение вооружением Донецкой Народной Республики с Россией не обсуждалось. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин в интервью информационному агентству «Reuters».

При этом лидер Республики отметил потребность молодого государства в средствах РЭБ и ПВО для противостояния ударным турецким беспилотникам, которые используются украинской армией. А также указал на важность заявления первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Турчака о необходимости оказать Донбассу помощь в виде поставок отдельных видов вооружения для повышения обороноспособности и сдерживания агрессии Киева.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявлял, что жители Донбасса будут рады приветствовать любое решение России об оказании им помощи в данной ситуации.

- Такое решение России явилось бы логичным шагом, исходя из усиливающихся угроз безопасности граждан Российской Федерации, проживающих в Донбассе, и явной дестабилизации ситуации у своих границ, - подчеркнул он.

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